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Бразилия одобрила применение вакцины "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (ANVISA) одобрило импорт и применение вакцины от коронавируса "Спутник V" в нескольких штатах страны, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передают "Ведомости".

"Бразилия станет самой населенной страной Южной Америки, в которой одобрено применение российской вакцины. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с партнерами в стране для спасения жизней и преодоления пандемии", – заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Разрешение на импорт было получено после того, как бразильский регулятор рассмотрел технический отчет, направленный Минздравом России. Бразилия стала 67-й страной, одобрившей использование "Спутника V", общее количество населения этих стран превышает 3,4 млрд человек.

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

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