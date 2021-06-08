Бразилия одобрила применение вакцины "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.