Бразилия одобрила применение вакцины "Спутник V"
Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (ANVISA) одобрило импорт и применение вакцины от коронавируса "Спутник V" в нескольких штатах страны, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передают "Ведомости".
"Бразилия станет самой населенной страной Южной Америки, в которой одобрено применение российской вакцины. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с партнерами в стране для спасения жизней и преодоления пандемии", – заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Разрешение на импорт было получено после того, как бразильский регулятор рассмотрел технический отчет, направленный Минздравом России. Бразилия стала 67-й страной, одобрившей использование "Спутника V", общее количество населения этих стран превышает 3,4 млрд человек.
Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.