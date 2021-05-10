Бразильца Лусварги, воевавшего на Донбассе, задержали за хранение наркотиков

Рафаэль Лусварги Foto: Reprodução/TV Globo

В доме бывшего члена НВФ нашли 25 килограммов марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 патронов

Бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", задержали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

Как отмечается, полицейский патруль остановил 36-летнего Лусварги вместе с еще одним 25-летним местным жителем в муниципалитете Президенте-Пруденте. Сначала мужчина давал ложные показания о себе. Но местный житель признался полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.

В доме бывшего члена НВФ нашли 25 килограммов марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 патронов. Уже на допросе он признался, что хранит дома наркотики и патроны якобы по просьбе неизвестных лиц. За это, по его словам, ему платили 3 000 реалов в месяц (около 570 долларов).

Foto: Reprodução/TV Globo

Лусварги также рассказал, что вернулся в Бразилию месяц назад и искал работу в президенте-Пруденте.

Напомним, 25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации.

17 августа 2019 года Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений при рассмотрении дела в первой инстанции.

В декабре того же года бразильца выпустили под личное обязательство, а впоследствии стало известно его и еще пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, передали на оккупированные территории Донбасса в рамках обмена удерживаемыми.