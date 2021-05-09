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Брат Елизаветы II пытался заработать на связях с Кремлем, - The Times

Принц Майкл Кентский Викимедия Украина

Он готов был за деньги содействовать продвижению частной компании на российский рынок

Двоюродный брат британской королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский пытался заработать на связях с президентом России Владимиром Путиным. Он готов был за деньги содействовать продвижению частной компании на российский рынок. Об этом говорится в расследовании The Times.

В частности, журналисты вышли на контакт с принцем, выдавая себя за владельцев золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они предложили ему использовать связи и титулы для продвижения интересов компании на российском рынке.

В то же время сам Майкл Кентский отвергает обвинения, а его официальный представитель заявил, что принц не встречался с Путиным с 2003 года. Но журналисты отмечают, что его друг и бизнес-партнер маркиз Рединг утверждал, что принц оказывает услуги "на конфиденциальной основе" и сможет найти подход к Кремлю, чтобы допустить компанию на российский рынок.

В расследовании утверждают, что принц мог отправиться в пятидневное путешествие в Россию за примерно 50 тысяч фунтов. Кроме того, авторы материала пишут, что принц был согласен записать видеообращение для рекомендации частной компании на фоне Кенсингтонского дворца, где он живет. Стоимость такой услуги, согласно расследованию, должна была составлять $200 тысяч.

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Отметим, Майкл Кентский не является членом королевской семьи, на которого возложены официальные обязанности. Но в прошлом он выполнял функции представителя королевы и в этом статусе участвовал примерно в 200 мероприятиях в год. Он не получает государственное финансирование и не стоит в очереди на британский престол.

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