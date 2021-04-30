"Боярыню" Леси Украинки напечатали в Болгарии

Фото с Facebook-страницы Посольства Украины в Болгарии

На болгарский язык произведение перевел поэт и драматург Димитр Христов, книга вышла в Софийском издательстве " MULTIPRINT LTD"

К 150-летию Леси Украинки в Болгарии напечатали ее драматическую поэму "Боярыня". Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии на странице в Facebook.

Кроме текста в книге представлены различные фотоиллюстрации. В частности, фотография рукописи письма поэтессы, которое она писала из Болгарии к своей сестре Ольге. А вместо послесловия-статья Полномочного Посла Украины в Болгарии Виталия Москаленко "Болгария в жизни Леси Украинки".

Фото с Facebook-страницы Посольства Украины в Болгарии

Посол отметил, что поэма "Боярыня" замалчивалась в советские времена, потому что "в этом произведении поэтесса очень тонко и талантливо противопоставила два мира традиций, культуры, менталитета, метко представила контраст украинско-европейского и российско-московского и подчеркнула различие уровня духовно-интеллектуального развития тогдашней Украины и ее северо-восточной соседки".

Проведение презентаций книги планируется в Софии и других городах Болгарии. Также станут возможными постановки "Боярыни" в болгарских театрах.

Напомним, ранее ко дню рождения Леси Украинки Студия Animagrad (FILM.UA Group) выпустила тизер-трейлер полнометражного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" по мотивам драмы-феерии поэтессы "Лесная песня". Релиз мультфильма состоится в 2022 году.