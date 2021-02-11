Боррель заверил, что поддерживал Украину на переговорах в Москве

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Дипломат заявил об этом Денису Шмыгалю, а также главе МИД РФ Лаврову

Глава дипломатии Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что на переговорах в Москве заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о поддержке Украины Евросоюзом. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает "Европейская правда".

"Я заверил премьер-министра (Дениса Шмыгаля, - ред.) в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Это сообщение я передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову - с необходимостью полного выполнения минских договоренностей.

Вы хорошо знаете, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Мы продолжаем полностью поддерживать дипломатические усилия на восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - заявил Боррель.

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Напомним, более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поскольку считают его визит в Россию провалом европейской дипломатии. По их мнению, Боррель должен был закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.

В свою очередь, Жозеп Боррель заявил, что не считает ошибочным решением совершить визит в Москву, потому что это было случаем с глазу на глаз обсудить с Россией вопросы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность.