Боррель объяснил, почему не жалеет о своем провальном визите в Москву

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

По его словам, этот визит был случаем с глазу на глаз обсудить с Россией вопросы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает ошибочным решением осуществить визит в Москву, потому что это было случаем с глазу на глаз обсудить с Россией вопросы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность. Об этом он сказал во время слушаний в Европарламенте, передает "Европейская правда".

"Я не думаю, что было неправильным решение ехать туда и выразить лицом к лицу то, что мы отмечали в письменной форме. Нужно было задействовать все доступные инструменты, и влияние, которое могло иметь физическое присутствие главного дипломата ЕС чтобы выразить позицию по делу против Навального... Было важно высказать наши предостережения лично, в правильный момент и в правильном месте", - отметил Боррель.

Он признал, что визит мог бы пройти лучше, но он углубил понимание "с чем ЕС имеет дело и чего ожидать в дальнейшем", и что после поездки он испытывает большую обеспокоенность.

"Чтобы сотрудничество было возможным, нужны две стороны. Если российская сторона этого не хочет, мы должны принять это во внимание и искать другие способы", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что выводы из визита в Москву будут полезными Евросоюзу для того, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги в отношениях с Россией и сформировать общую позицию.

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Напомним, более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поскольку считают его визит в Россию провалом европейской дипломатии. По их мнению, Боррель должен был закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.