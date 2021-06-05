Booking вернет $110 млн госпомощи из-за скандала с выплатами топ-менеджерам

Booking.com Фото из открытых источников

Компании эти деньги предоставили через пандемию COVID-19

Сервис бронирования жилья Booking вернет 110 млн долларов государственной помощи, полученной за пандемии COVID-19, после того, как отметил критики через высокие выплаты руководителям компании. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, Нидерланды стали одними из тех, кто раскритиковала компанию за чрезвычайно высокие выплаты. В частности, в прошлом году генеральный директор Booking Глен Фогель получил 7,1 млн долларов, а финансовый директор Дэвид Гулден - 24 млн долларов.

Учитывая это, компании вернет 78 млн из указанных 110 млн именно Нидерландам, где расположена крупнейшая филиал Booking.

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Кроме этого, представители сервиса отметили, что такие суммы вознаграждений для главных менеджеров являются распространенными явлением в области путешествий. Это в значительной степени связано с будущим развитием бизнеса.

В то же время Booking прислушался к критике со стороны Нидерландов была услышана и воспринял ее серьезно.

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Напомним, ранее Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам, в частности иностранцам, прошедшим курс вакцинации за две недели до поездки.