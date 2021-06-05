Booking вернет $110 млн госпомощи из-за скандала с выплатами топ-менеджерам
Компании эти деньги предоставили через пандемию COVID-19
Сервис бронирования жилья Booking вернет 110 млн долларов государственной помощи, полученной за пандемии COVID-19, после того, как отметил критики через высокие выплаты руководителям компании. Об этом сообщает DW.
Согласно сообщению, Нидерланды стали одними из тех, кто раскритиковала компанию за чрезвычайно высокие выплаты. В частности, в прошлом году генеральный директор Booking Глен Фогель получил 7,1 млн долларов, а финансовый директор Дэвид Гулден - 24 млн долларов.
Учитывая это, компании вернет 78 млн из указанных 110 млн именно Нидерландам, где расположена крупнейшая филиал Booking.
Кроме этого, представители сервиса отметили, что такие суммы вознаграждений для главных менеджеров являются распространенными явлением в области путешествий. Это в значительной степени связано с будущим развитием бизнеса.
В то же время Booking прислушался к критике со стороны Нидерландов была услышана и воспринял ее серьезно.
Напомним, ранее Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам, в частности иностранцам, прошедшим курс вакцинации за две недели до поездки.