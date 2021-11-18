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"Большая семерка" осудила разжигание миграционного кризиса режимом Лукашенко

Фото из открытых источников

Министры выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, которые стали мишенью этого провокационного использования нелегальной миграции как гибридной тактики

Главы МИД стран "Большой семерки" осуждают действия режима Александра Лукашенко, нацеленные на разжигание миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

"Мы, министры иностранных дел стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского Союза, осуждаем организацию нелегальной миграции белорусским режимом через свои границы", - подчеркивается в документе.

Кроме этого, министры выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, которые стали мишенью этого провокационного использования нелегальной миграции как гибридной тактики.

"Мы призываем режим (Лукашенко – ред.) немедленно прекратить свою агрессивную кампанию, чтобы предотвратить смерти и страдания. Международным организациям необходимо обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи.

Действия белорусского режима являются попыткой отвлечь внимание от его постоянного пренебрежения международным правом, основными свободами и правами человека, включая права его собственного народа", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее мы писали, что министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

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