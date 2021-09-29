Более трети переболевших коронавирусом не имеют антител, - ученые США

Люди, которые переболели COVID-19, а затем - вакцинировались, могут получить "гибридный", или же "супериммунитет"

Американские ученые обнаружили, что у 36% людей, которые переболели на коронавирус - не выработались антитела. Они и в дальнейшем являются незащищенными от повторного заражения. Об этом сообщает пресс-служба Центров США по контролю над заболеваниями.

Отмечается, что все лица, которые вакцинировались препаратами Pfizer, или же Moderna - получили антитела после болезни.

Однако, это не касается людей с недостаточным иммунитетом.

Согласно данным исследования Университета Рокфеллера, оказалось, что люди, которые переболели на коронавирус, а затем - вакцинировались, могут получить "гибридный", или же "супериммунитет", который распознает большинство, или же все штаммы COVID-19.

Как сообщают в университете Раш, лица, которые перенесли коронавирус, но во время вакцинации не имели антител к болезни - имеют идентичный уровень иммунитета после прививки, как и у людей, которые не болели COVID-19.

В конце концов, ученые предостерегают от попытки выработать иммунитет самостоятельно из-за инфицирования.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили о возможность лечения коронавируса антителами. Однако такой метод рекомендуют использовать для тяжелобольных пациентов или для тех, у кого не выработались антитела. Речь идет об использовании двух моноклональных антител - казиривимаба и имдевимаба.