home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Более трети переболевших коронавирусом не имеют антител, - ученые США

Фото из открытых источников

Люди, которые переболели COVID-19, а затем - вакцинировались, могут получить "гибридный", или же "супериммунитет"

Американские ученые обнаружили, что у 36% людей, которые переболели на коронавирус - не выработались антитела. Они и в дальнейшем являются незащищенными от повторного заражения. Об этом сообщает пресс-служба Центров США по контролю над заболеваниями.

Отмечается, что все лица, которые вакцинировались препаратами Pfizer, или же Moderna - получили антитела после болезни.

Однако, это не касается людей с недостаточным иммунитетом.

Согласно данным исследования Университета Рокфеллера, оказалось, что люди, которые переболели на коронавирус, а затем - вакцинировались, могут получить "гибридный", или же "супериммунитет", который распознает большинство, или же все штаммы COVID-19.

Как сообщают в университете Раш, лица, которые перенесли коронавирус, но во время вакцинации не имели антител к болезни - имеют идентичный уровень иммунитета после прививки, как и у людей, которые не болели COVID-19.

В конце концов, ученые предостерегают от попытки выработать иммунитет самостоятельно из-за инфицирования.

Новости по теме: Во время новой волны COVID-19 в Украине могут болеть до 18 тыс. человек в сутки, – ученые

Напомним, ранее в ВОЗ заявили о возможность лечения коронавируса антителами. Однако такой метод рекомендуют использовать для тяжелобольных пациентов или для тех, у кого не выработались антитела. Речь идет об использовании двух моноклональных антител - казиривимаба и имдевимаба.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Нестор Шуфрич: Призываю власть переоценить отношение к свободе слова, и не только относительно "Першого Незалежного" Шуфрич: Комитет ВР по вопросам свободы слова не получил от СБУ информации об основаниях для закрытия медиа Шуфрич: Очень переживаю за имидж Украины и надеюсь, право журналистов на подачу информации не будет подавляться властью Шуфрич: Я, как совладелец "Першого Незалежного", буду требовать от власти показать основания закрытия телеканала

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект