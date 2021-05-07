Более ста монет. В Польше нашли уникальное сокровище династии Каролингов

Фото из открытых источников

Вероятно, он был спрятан на месте безлюдного поселения в песках, покрытых лесом

Лукаш Щепаньски, археолог из Острудского музея в Польше, сообщил в среду, 5 мая, об обнаружении раннесредневекового клада каролингских динариев, уникального для этой части Европы. Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Находка состоит из 118 серебряных монет и их фрагментов. Ученые нашли динарии императора Людовика Благочестивого (814–840) и обол короля Карла Лысого (840–877) из франкской династии Каролингов.

Монеты были обнаружены во время исследования мультикультурной археологической достопримечательности в коммуне Бискупец в новом городском уезде.

По мнению Щепаньски, руководившего археологическими работами, клад раннесредневековых монет Каролингов в этой области является чем-то необычным и потому трудно интерпретируемым. Археологи пока не нашли в этой части Европы только одиночные монеты того периода, отчеканенные на монетных дворах Западной Европы, а для торговли использовалась в основном арабские монеты.

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Ранее уникальные находки каролингских монет включали три динария, обнаруженные в Янове Поморском, на месте легендарного торгового центра викингов Трусо. Среди них два динария Людовика Благочестивого, один из которых использовался как кулон и считается одним из древнейших предметов христианской религии в этой части Европы.

Окрестности Бискупцы, где сейчас найден клад каролингских динариев, являются бывшей славяно-прусской границей. Вероятно, он был спрятан на месте безлюдного поселения в песках, покрытых лесом.

"Функционирование поселения в Трусо и связанная с этим деятельность викингов ныне является наиболее явным ключом к разгадке, который может указывать на то, как сокровища достигли территории древней Пруссии. В IX веке мы замечаем явное усиление угрозы, исходящей от викингов. Например, Париж осажден в 845 году. В то же время скандинавы активизируют торговлю в Прибалтике", – сказал Щепаньски.

Открытие было сделано членами Ассоциации детекторов "Гриф", которые с помощью металлоискателей обнаружили первые две монеты и фрагменты двух следующих. Впервые Сокровище будет представлено публике в музее Оструды в середине мая, во время Ночи музеев.

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Ранее сообщалось, что во время раскопок в поселении Уйлендел недалеко от Будапешта был найден разбитый кувшин с тысячами серебряных и четырьмя золотыми монетами. В заявлении Музейного центра Ференци говорится, что этот тайник является самым большим сокровищем монет позднего Средневековья, когда-либо найденным в округе Пешт.