Более 300 афганских военных отступили в Таджикистан из-за наступления талибов

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Это третий такой случай за последние две недели

Более 300 афганских военных перешли на территорию Таджикистана из провинции Бадахшан на фоне захвата талибами новых территорий на севере Афганистана. Об этом сообщает таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление пограничной службы.

"...Несколько сел и пограничный пост в афганской провинции Бадахшан на северо-западе страны были захвачены талибами, и это заставило более 300 афганских солдат бежать в район Шамсіддін Шохин Хатлонской области Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это третий такой случай за последние две недели.

Движение "Талибан" в последние недели взяло под свой контроль десятки районов в Афганистане.

Наступление талибов проходит одновременно с выводом из Афганистана американских военных, которое должно завершиться к осени.