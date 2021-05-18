Более 265 тысяч украинцев имеют вид на жительство в Польше

Фото из открытых источников

Количество выходцев из Украины лидирует среди других стран

Среди числа иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Польше, больше всего, а именно более 265 тысяч человек, насчитывается выходцев из Украины. Об этом сообщил спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио.

По его словам, по состоянию на сегодня общее число действительных видов на жительство в Польше достигает 483,5 тысяч. Крупнейшими группами являются граждане: Украины - 265,3 тыс. человек, Беларуси - 31,5 тыс. лиц и Германии - 20 тыс. лиц.

При Дудзяк добавил, что также соответствующий документ имеет 12,7 тыс. россиян, в отношении выходцев из Вьетнама, то их численность достигает 10,6 тыс., Индии – 10,4 тыс. Грузии – 8,6 тыс., Италии – 8,5 тыс. и Китая – 6,7 тыс.

Также стало известно, что абсолютное большинство иностранцев имеют разрешения на временное проживание-это уже почти 300 тыс. человек. Примерно 85 тыс. иностранцев имеют вид на постоянное пребывание. Зарегистрированное проживание в Польше принадлежит 80 тыс. граждан стран Европейского Союза.

Кроме этого чиновник пояснил, что чаще всего в Польше поселяются молодые люди. Согласно данным, почти 275 тыс. иностранцев с действительными разрешениями на пребывание – это лица в возрасте 20-39 лет.

Больше всего иностранцев выбирает для проживания Мазовецкое, Малопольское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства, а меньше всего – Свентокшиское.

Новости по теме: Польша облегчит трудоустройство украинцев и других иностранцев

Ранее сообщалось, что с началом пандемии коронавируса свыше 40 украинцев попали в тюрьмы за границей.