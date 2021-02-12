Более 18 тысяч лет: ученые обнаружили древнейший музыкальный инструмент

Science Advances

Ранее археологи считали эту находку "чашей любви"

Группа исследователей из Университета Тулузы обнаружили духовую раковину из гигантской морской улитки возрастом более 18 000 лет, которую предки людей использовали, как музыкальный инструмент. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Advances.

Сообщается, что первая чаша была обнаружена в 30-х годах ХХ века в пещере Марсулас на юге Франции. Она была раскрашена разноцветными узорами, поэтому археологи не сразу поняли для чего ее использовали. На ней обнаружили странные отверстия в панцире, а также то, что кончики этих отверстий были срезаны.

И вот почти 100 лет спустя ученые применили компьютерное моделирование и выяснили, что отверстия были рукотворны и сделали их с помощью древних орудий труда. Их расположение указывало на то, что сделаны они не хаотично, а в четкой последовательности. Так, если дуть в раковину, то с помощью этих отверстий можно было извлечь звуки.

"Доисторические люди превращали многие раковины в переносные украшения и таким образом приписывали им существенную телесную символику. Этот рог из морских раковин с его уникальной звучностью, глубокой и сильной с длительной реверберацией, проливает свет на музыкальное измерение, до сих пор неизвестное в контексте верхнепалеолитических обществ", - говорится в исследовании.

К слову, ранее археологи считали эту находку "чашей любви".

Ученые пригласили профессиональных музыкантов, которые смогли сыграть звуки очень похожие на ноты "до", "до-диез"и "ре".

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