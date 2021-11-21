Боевик ХАМАС устроил теракт у Храмовой горы в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, поручив правоохранителям усилить меры безопасности
В Иерусалиме у входа в Храмовую гору произошел теракт. Боевик радикальной группировки ХАМАС устроили стрельбу по прохожим. Об этом сообщает Times of Israel.
Полиция установила, что нападавшим был 26-летний иммигрант из Южной Африки Элияху Дэвид Кей, работавший гидом у Стены Плача. Вооружен пистолетом-пулеметом он вышел сегодня на улицы Старого города и начал стрелять в прохожих.
Кей открыл огонь по трем израильтянам, которые проходили у входа на Храмовую гору, смертельно ранив одного из них. На звуки стрельбы прибежали двое полицейских и открыли огонь по террористу, после чего к ним присоединились еще двое правоохранителей.
В результате террорист с ранением был госпитализирован, однако в больнице его объявили мертвым. Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения, с которыми их доставили в больницу.
На теракт уже отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, поручив правоохранителям усилить меры безопасности.
"Это второй теракт в Иерусалиме за последние дни. Я поручил силам безопасности соответствующим образом мобилизоваться и продемонстрировать бдительность из - за беспокойства по поводу подобных атак", - сказал он.
Напомним, между армейскими подразделениями Израиля и палестинским исламистским движением ХАМАС, которому подконтролен сектор Газа, начиная с 02: 00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.