Bloomberg обнародовал рейтинг самых богатых семей мира
За 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира выросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%
Журнал Bloomberg составил список самых богатых семей мира. Первую строчку занимает американская семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Об этом говорится на сайте издание.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- семья Уолтон - состояние за предыдущий год выросло на 23 миллиарда долларов и оценивается в 238,2 миллиарда.
- семья Марсов, владеющий производителем шоколадных батончиков Mars. Ее состояние достигло 141,9 миллиарда долларов.
- семья Кохов (Koch Industries) с состоянием 124,4 млрд долларов.
- семья Эрме, которой принадлежит модный дом Hermes. Ее состояние достигло 111,6 миллиарда долларов.
- королевская семья Саудовской Аравии из 100 млрд долларов.
- индийский клан Амбани.
- французы Вертхаймеры, которым принадлежит бренд Chanel.
Отмечается, что за 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира выросли на 312 миллиардов долларов, или на 22%.
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Напомним, ранее мы писали, что известная американская актриса, 45-летняя Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой мира по версии журнала Forbes. Состояние актрисы оценивается в 400 миллионов долларов.