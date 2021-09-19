Bloomberg обнародовал рейтинг самых богатых семей мира

За 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира выросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%

Журнал Bloomberg составил список самых богатых семей мира. Первую строчку занимает американская семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Об этом говорится на сайте издание.

семья Уолтон - состояние за предыдущий год выросло на 23 миллиарда долларов и оценивается в 238,2 миллиарда. семья Марсов, владеющий производителем шоколадных батончиков Mars. Ее состояние достигло 141,9 миллиарда долларов. семья Кохов (Koch Industries) с состоянием 124,4 млрд долларов. семья Эрме, которой принадлежит модный дом Hermes. Ее состояние достигло 111,6 миллиарда долларов. королевская семья Саудовской Аравии из 100 млрд долларов. индийский клан Амбани. французы Вертхаймеры, которым принадлежит бренд Chanel.

Отмечается, что за 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира выросли на 312 миллиардов долларов, или на 22%.

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Напомним, ранее мы писали, что известная американская актриса, 45-летняя Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой мира по версии журнала Forbes. Состояние актрисы оценивается в 400 миллионов долларов.