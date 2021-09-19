home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Bloomberg обнародовал рейтинг самых богатых семей мира

За 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира выросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%

Журнал Bloomberg составил список самых богатых семей мира. Первую строчку занимает американская семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Об этом говорится на сайте издание. 

Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. семья Уолтон - состояние за предыдущий год выросло на 23 миллиарда долларов и оценивается в 238,2 миллиарда.
  2. семья Марсов, владеющий производителем шоколадных батончиков Mars. Ее состояние достигло 141,9 миллиарда долларов.
  3. семья Кохов (Koch Industries) с состоянием 124,4 млрд долларов.
  4. семья Эрме, которой принадлежит модный дом Hermes. Ее состояние достигло 111,6 миллиарда долларов.
  5. королевская семья Саудовской Аравии из 100 млрд долларов.
  6. индийский клан Амбани.
  7.  французы Вертхаймеры, которым принадлежит бренд Chanel.

Отмечается, что за 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира выросли на 312 миллиардов долларов, или на 22%.

Новости по теме: Билл Гейтс уже не на 4 месте: Мильардер опустился в рейтинге самых богатых после развода

Напомним, ранее мы писали, что известная американская актриса, 45-летняя Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой мира по версии журнала Forbes. Состояние актрисы оценивается в 400 миллионов долларов.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Израиле нашли византийскую церковь, посвященную неизвестному святому Потемкин: Государство не должно вмешиваться в церковные вопросы и потакать расколу православия Журавский: США не удастся закрепить внешнее управление в церковных делах Украины

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект