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Bitcoin впервые за полгода превысил цену в 60 тысяч долларов

Фото из открытых источников

С 20 сентября криптовалюта выросла в себестоимости в 1,5 раза

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin в пятницу, 15 октября, выросла в стоимости на 4,5%. Об этом сообщает Reuters.

По данным торгов, на сегодня стоимость биткоина составляет около 60 000 долларов США.

Отмечается, что с 17 апреля самая популярная криптовалюта не стоила более 59 030 долларов США.

С 20 сентября Bitcoin уже вырос в себестоимости в 1,5 раза.

Подчеркивается, что до сих пор рекордом криптовалюты остается отметка в 64 895 долларов США.

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Напомним, ранее мы писали, что Bitcoin приблизился к своему историческому максимуму. В понедельник, 11 октября, криптовалюта превысила цену в 57 тысяч долларов. 

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