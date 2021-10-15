BioNTech и Pfizer запросили разрешение в ЕС на вакцинацию детей в возрасте 5-12 лет

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Компания протестировала вакцину у более чем 2200 детей

Pfizer и BioNTech запросили лицензию на вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом говорится в пресc-релизе компании BioNTech.

Таким образом в Европе может быть впервые разрешена иммунизация против коронавирус детей в этой возрастной категории.

Pfizer и BioNTech заявили, что они предоставили необходимые данные в EMA. В том числе-результаты поздних стадий исследования.

Известно, что компания протестировала вакцину у более чем 2200 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым.

Разработчики вакцины заявили, что результаты исследований показали "сильный иммунный ответ у детей. Также они уверяют, что вакцина безопасна для детей.

Напомним, ранее руководитель отдела по вакцинации и борьбы с инфекциями EMA доктор Марко Кавалері заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам даст оценку вакцинации детей в возрасте от 6 до 11 лет препаратом Pfizer в течение 3-4 недель.