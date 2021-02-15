Билл Гейтс планирует инвестировать 2 млрд долларов в борьбу с глобальными изменениями климата

Билл Гейтс Фото из открытых источников

Он убежден, что к 2050 году необходимо сократить выбросы углекислого газа

Основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс планирует в течение ближайших пяти лет инвестировать два миллиарда долларов в стартапы и проекты, направленные на борьбу с глобальной конфигурацией климата. Об этом сообщает DW.

По словам Гейтса, страны мира должны увеличить свои расходы на исследования по защите климата, минимум в пять раз, до 110 млрд долларов ежегодно. Он подчеркнул необходимость "менять физическую экономику такими быстрыми темпами, как никогда ранее в истории".

Также Гейтс считает, что мировая промышленность не обязательно должна отказываться от атомной энергии. Это связано с тем, что альтернативных источников, таких как солнце и ветер, не хватит для удовлетворения глобальной потребности в электричестве.

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Зато он возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы. Еще одним источником энергии будущего он считает водородное топливо, которое может помочь сократить выбросы углекислого газа при производстве цемента и стали.

Характеризуя экологическую ситуацию на планете, основатель Microsoft использовал сравнение климата с переполненной ванной.

"Даже если мы закрутим кран настолько, что вода будет из него только капать, в один прекрасный момент ванна окажется переполненным", - сказал Гейтс и заявил о необходимости к 2050 году свести выбросы углекислого газа к нулю.

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Напомним, основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что для человечества существуют две опасности, которые могут быть хуже пандемии коронавируса COVID-19.