Беженка родила ребенка прямо в самолете США во время эвакуации из Афганистана

Афганская женщина родила ребенка во время эвакуации Twitter / Air Mobility Command

Сейчас мать и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо

Афганская женщина родила ребенка на борту военного самолета ВВС США Boeing C-17 во время эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает в Twitter команда воздушной мобильности Соединенных Штатов.

Согласно сообщению, схватки начались во время полета, впоследствии у женщины возникли "осложнения". Пилоту пришлось снизить высоту, чтобы поднять давление в салоне самолета. Это позволило стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.

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Как отмечается, как только самолет приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии, в салон зашли военные медики и приняли роды прямо на борту самолета.

После этого, роженицу с младенцем отвезли в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

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Напомним, ранее стало известно, что авиабаза Воздушных сил США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.