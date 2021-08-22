Беженка родила ребенка прямо в самолете США во время эвакуации из Афганистана
Сейчас мать и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо
Афганская женщина родила ребенка на борту военного самолета ВВС США Boeing C-17 во время эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает в Twitter команда воздушной мобильности Соединенных Штатов.
Согласно сообщению, схватки начались во время полета, впоследствии у женщины возникли "осложнения". Пилоту пришлось снизить высоту, чтобы поднять давление в салоне самолета. Это позволило стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.
Как отмечается, как только самолет приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии, в салон зашли военные медики и приняли роды прямо на борту самолета.
После этого, роженицу с младенцем отвезли в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Напомним, ранее стало известно, что авиабаза Воздушных сил США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.