Береговая охрана Ливии спасла с моря более 300 мигрантов

Ливия Фото из открытых источников

Среди них было 50 женщин и 22 ребенка

Береговая охрана Ливии спасла из Средиземного моря вблизи побережья страны 302 незаконных мигрантов. Об этом сообщил Синьхуа.

“Минувшей ночью во время трех операций в море были перехвачены/спасены 302 лица, которых высадили на берег в Триполи и Завии”, - заявили в Организации Объединенных Наций.

При этом, среди спасенных было 50 женщин и 22 ребенка. Также ООН и Красный крест оказали медицинскую помощь и товары первой необходимости всем мигрантам.

Как известно, Ливия страдает от хаоса со времени свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, из-за чего незаконные мигранты отдают предпочтение этой североафриканской стране как отправному пункту для пересечения Средиземного моря на пути к берегам Европы.

Так, после доставки на берег спасенных обычно отправляют в переполненные центры, расположенные в разных регионах страны, несмотря на регулярные призывы международного сообщества закрыть эти центры.

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Напомним, что ранее, 18 ноября, произошли две большие попытки силового прорыва польско-белорусской границы. Пострадало четверо польских военных.

В частности было зафиксировано 255 попыток пересечения границы. Пограничники выдали 45 постановлений об оставлении территории Польши. Две большие группы людей пытались силой пересечь границу: одна из них насчитывала 500 человек, другая – 50.

В то же время, мигранты бросались в поляков камнями, ветками деревьев и применяли перечный газ.