Бэнкси назвался автором граффити на стене тюрьмы, где когда-то сидел Оскар Уайльд

Новая работа Бэнкси на стене известной британской тюрьмы Фото из соцсетей

Мурал "Побег из Редингской тюрьмы" появился на стене учреждения в первый день весны

Знаменитый уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он. Об этом художник сообщил в Instagram и обнародовал видео по созданию работы.

Заметим, мурал "Побег из Редингской тюрьмы" появился на стене исправительного учреждения 1 марта, но Бэнкси заявил о своем авторстве лишь накануне.

В частности, на граффити изображен узник в полосатой форме, спускающийся по веревке, скрученной из простыни, к которой привязана пишущая машинка.

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Предполагается, что вероятно на граффити изображен знаменитый писатель Оскар Уайльд, отбывавший заключение в этой тюрьме в период с 1895 по 1897 год. Там он и создал свою знаменитую "Балладу Редингской тюрьмы", в которой описал всю жестокость пенитенциарной системы викторианских времен.

A suspected new Banksy artwork has appeared on the walls of a former infamous prison in Reading, UK, showing an inmate escaping.



Playwright Oscar Wilde was imprisoned there for 2 years of hard labor for "indecency" under anti-gay laws. pic.twitter.com/rFDp3eTpud — AJ+ (@ajplus) March 2, 2021

Как известно, Уайльд был осужден за гомосексуализм после того, как общественность узнала о его связях с лордом Альфредом Дугласом.

Напомним, ранее в Бристоле в районе Тоттердаун появился рисунок на фасаде здания города, посвященный борьбе с коронавирусом. Предполагается, что его автором также является Бэнкси, поскольку граффити похоже на его стиль.

Бэнкси - это самый известный самопровозглашённый английский художник, лица которого никогда не видели, впрочем, его работы и дальше активно распространяются по улицам Великобритании.