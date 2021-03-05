live
Новости » Мир Читати новину українською

Бэнкси назвался автором граффити на стене тюрьмы, где когда-то сидел Оскар Уайльд

Новая работа Бэнкси на стене известной британской тюрьмы Фото из соцсетей

Мурал "Побег из Редингской тюрьмы" появился на стене учреждения в первый день весны

Знаменитый уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он. Об этом художник сообщил в Instagram и обнародовал видео по созданию работы.

Заметим, мурал "Побег из Редингской тюрьмы" появился на стене исправительного учреждения 1 марта, но Бэнкси заявил о своем авторстве лишь накануне.

В частности, на граффити изображен узник в полосатой форме, спускающийся по веревке, скрученной из простыни, к которой привязана пишущая машинка.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Banksy (@banksy)

Предполагается, что вероятно на граффити изображен знаменитый писатель Оскар Уайльд, отбывавший заключение в этой тюрьме в период с 1895 по 1897 год. Там он и создал свою знаменитую "Балладу Редингской тюрьмы", в которой описал всю жестокость пенитенциарной системы викторианских времен.

 

Как известно, Уайльд был осужден за гомосексуализм после того, как общественность узнала о его связях с лордом Альфредом Дугласом.

Напомним, ранее в Бристоле в районе Тоттердаун появился рисунок на фасаде здания города, посвященный борьбе с коронавирусом. Предполагается, что его автором также является Бэнкси, поскольку граффити похоже на его стиль.

Новости по теме: Носи маску: Бэнкси создал новое граффити о пандемии COVID-19, однако его уже стерли

Бэнкси - это самый известный самопровозглашённый английский художник, лица которого никогда не видели, впрочем, его работы и дальше активно распространяются по улицам Великобритании.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ценовые нефтяные качели: Чего ждать в ближайшем будущем Сети АЗС продолжают поднимать цены на бензин и дизтопливо Старт вакцинации в Украине и новая цена на газ в марте: Актуальное на утро 25 февраля В Украине повысились цены на топливо: Сколько стоит заправить авто на АЗС

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Личная вакцинация министра. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 02.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21