Белый дом временно заморозил пакет военной помощи Украине, - СМИ

Белый Дом Фото из открытых источников

Над пакетом работал Госдепартамент и Пентагон

Белый дом временно остановил военный пакет помощи Украине на 100 млн долларов, который содержал бы летальное оружие. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, трое собеседников, которые попросили не называть их имен, рассказали, что Совет национальной безопасности США предписал чиновникам сложить пакет, поскольку Вашингтон все больше обеспокоен массовым накоплением российских военных возле границы с Украиной и на Крымском полуострове.

Известно, что чиновники в Совете нацбезопасности в итоге отложили предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины, и накануне встречи президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил один из источников, пакет все еще целый и его можно быстро отправить в Украину. О том, что чиновники Совета национальной безопасности заморозили помощь и конкретное оружие, обсуждаемое для включения в пакет помощи, ранее не сообщалось.

По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения, в пакет помощи входят системы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое оружие и противотанковое оружие.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине - американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов.