Белый дом подтвердил визит Меркель в США: Названа дата

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

В администрации президента США заявили, что в ходе визита Байден и Меркель обсудят сотрудничество по ряду проблем

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит официальный визит в США 15 июля этого года. Об этом сообщили в Белом доме.

Как рассказали в администрации президента США, в ходе визита Байден и Меркель обсудят сотрудничество по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19, а также изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности.

"Визит канцлера Меркель подтвердит наличие глубоких двусторонних связей между Соединенными Штатами и Германией", - подчеркнули в Белом доме.

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Напомним, ранее мы писали, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается совершить поездку в Вашингтон, чтобы решить с США проблемы вокруг строительства "Северного потока-2".

Как сообщалось ранее, советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейкоб Салливан и внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Геккер на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство газопровода "Северный поток-2", а также затронули вопросы Украины и России.