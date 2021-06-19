Белый дом опроверг информацию о заморозке военной помощи Украине

По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, страна лишь на прошлой неделе предоставила 150-миллионный пакет помощи в сфере безопасности, включая оружие

В Белом доме заявили, что информация о приостановке военной помощи Украине является абсурдной. Сейчас Киеву оказана в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом. Об этом сообщается на официальном сайте американской администрации со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

"Только на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в сфере безопасности, включая оружие", - отметила Псаки.

Кроме того, она подчеркнула, что Штаты подготовили дополнительные средства на случай дальнейшего вторжения Российской Федерации в Украину, не уточняя, о какой сумме идет речь.

Также в заявлении говорится, что президент США Джо Байден прямо сказал президенту РФ Владимиру Путину, что США будут непоколебимо помогать в сохранении суверенитета Украины.

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Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Белый дом временно остановил военный пакет помощи Украине на 100 млн долларов, который содержал бы летальное оружие. Информаторы рассказали, что Совет национальной безопасности США приказал чиновникам свернуть пакет, поскольку Вашингтон все больше обеспокоен массовым накоплением российских военных у границы с Украиной и на Крымском полуострове.