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Белый дом назначил ответственную за политику США в отношении Украины

U.S. Embassy in Austria

Отныне должность занимает Робин Данниган

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена назначила ответственного за политику США в Центральной и Восточной Европе в Государственном департаменте. Отныне должность занимает Робин Данниган. Об этом сообщает Radio Free Europe.

Отмечается, что Данниган, которая с 2014 по 2017 год работала заместителем помощника секретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента, будет помогать разрабатывать политику в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Она вступила в новую должность 7 сентября.

Подчеркивается, что последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене. Сначала как заместитель главы миссии, а в последнее время - как поверенный в делах в Австрии.

В частности Данниган была одним из первых критиков российских планов по строительству газопровода "Северный поток-2".

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Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада не будет обращаться к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО. Соответствующее постановление поддержали лишь 24 народных депутата.

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