Белорусского оппозиционного блогера Протасевича признали политзаключенным

Правозащитные организации убеждены, что преследование Протасевича политически мотивировано, связано с мирной реализацией выражения мнения

"...Мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а его самого политическим заключенным в соответствии с п. 3.1 (а) путеводителя по определению понятия "политический заключенный", и требуем от властей Беларуси: немедленного освобождения Романа Протасевича и прекращения уголовного преследования в отношении него, освобождения всех своевольно задержанных в результате насильственной посадки авиарейса Афины-Вильнюс в Национальном аэропорту г. Минск граждан России и Беларуси, освобождения всех политических заключенных и прекращения политических репрессий в стране", - говорится в тексте обращения.

Кроме того отмечается, что публичная деятельность Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией Беларуси, так и международными нормами права в области прав человека - свободы поиска и распространения информации, выражения собственного мнения и тому подобное.

Как известно, Протасевич обвиняется властями Беларуси в совершении преступлений по ч. 1 ст. 293 УК (организация массовых беспорядков), ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 3 ст. 130 УК (разжигание национальной розни).

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Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Сначала сообщалось о минировании воздушного судна, а затем появилась информация, что на борту находился белорусский оппозиционный блогер и журналист, основатель издания Nexta Роман Протасевич, которому на родине грозит смертная казнь.