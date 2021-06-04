Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах ЕС, - СМИ

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Решение вступает в силу опіночі

Послы Евросоюза одобрили введение запрета для белорусских самолетов приземляться в аэропортах стран ЕС. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" запрете для любых самолетов белорусских перевозчиков приземляться в аэропортах ЕС. Процедуру завершат после обеда, она должна вступить в силу с полуночи", - отметил он.

Это подтверждает предыдущие сообщения СМИ о том, что уже на этой неделе ЕС введет первый раунд ограничений в отношении Беларуси из-за принудительной посадки рейса Ryanair в Минске ради ареста оппозиционного блогера.

Как сообщило Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) издало директиву по запретом летать в воздушном пространстве Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций.