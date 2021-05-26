Белорусская оппозиция объявила о наращивании партизанского движения внутри страны

Светлана Тихановская Telegram / Светлана Тихановская

Представители оппозиционных сил поблагодарили международное сообщество за поддержку и призвали к еще более активным действиям

Светлана Тихановская, Координационный совет и другие представители оппозиции заявили о начале подготовки к фазе активного давления и наращивания партизанского движения внутри страны. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Тихановской.

"И мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления", - заявила лидер белорусской оппозиции.

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Как отмечается, оппозиционные силы обсудили усиление международного давления и конкретные меры в ответ на действия Лукашенко, а также контакт с чиновниками внутри Беларуси и расширения этого контакта.

Кроме этого, Тихановская вместе со сподвижниками хотят расширить структуры партизанского движения внутри Беларуси и разработать проект амнистии и реабилитации участников протестов.

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Напомним, ранее белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Также арестовали на два месяца девушку белорусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича - Софию Сапегу.