Бельгия ослабляет карантинные ограничения

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В стране разрешат работу парикмахерских и агентств недвижимости

Правительство Бельгии решило ослабить карантин с 13 февраля. Об этом VRT.

В частности, в стране разрешат работу, при строгом соблюдении эпидемиологического протокола, парикмахерских и агентств недвижимости.

В то же время остальные заведения, включая рестораны, гостиницы, спортзалы, общественные и развлекательные заведения останутся закрыты минимум до 1 марта.

Также неизменными останутся комендантская часовая и запрет на поездки за границу.

Напомним, в конце октября 2020 года правительство Бельгии решило снова ввести жесткий карантин за стремительный рост больных COVID-19.

Так, в стране закрываются все магазины, кроме продуктовых, парикмахерские и салоны красоты. Вместе с тем свою работу приостанавливают базы отдыха. Запрещена работа ресторанов при гостиницах, однако разрешено питание в номерах.