Беларусь приостановила сотрудничество с Украиной в сфере международной правовой помощи

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Также приостановлена работа с Польшей и странами Балтии

Беларусь приостановила сотрудничество с Украиной в сфере международной правовой помощи. Об этом сообщил "БЕЛТА".

Как отмечается, также страна прекратила работу с Польшей и странами Балтии.

По словам генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, эти страны якобы игнорируют взятые на себя международные обязательства.

"Есть международная правовая договорная база. Она на сегодня имеет юридическую силу. Мы констатируем, что Польша, страны Балтии, Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией. Мы эту ситуацию изучаем, анализируем", - подчеркнул он.

Также генпрокурор подчеркнул, что белорусская сторона на условиях взаимности также пока приостановила работу по некоторым материалам, поступившим из этих стран.

"Анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие - то консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры, если они не выполняются", - добавил Швед.

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Как сообщалось ранее, руководитель интернет-издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов.

По его словам, некоторые агенты ФСБ сами предлагали работать на российские спецслужбы, после чего их обнаружили журналисты Bellingcat.