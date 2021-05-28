Беларусь потеряла членство в Европейском союзе радиовещания и телевидения

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Беларусь имеет две недели, чтобы дать ответ

Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU) решил приостановить членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в Союзе. Соответствующее заявление размещено на сайте Союза.

"Сегодня на заседании Исполнительный комитет EBU согласился остановить работу белорусского БТРК. EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК, как члена EBU, поддерживать наши основные ценности - свободу выражения взглядов, независимость и подотчетность", - говорится в заявлении.

Также в союзе отметили, что со времени президентских выборов в Беларуси прошлым летом проводили кампанию за защиту независимой журналистики и свободу выражения мнений в стране. EBU публично поддержала журналистов БТРК, протестовавших против вмешательства властей.

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"Последние недели нас особенно насторожила трансляция интервью, очевидно полученных под принуждением. Мы также отслеживали другие трансляции БТРК по этому вопросу, которые вызывали другие серьезные и совершенно исключительные беспокойства. В свете этих исключительных событий Исполнительный комитет не имеет никакой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU", - заявил европейский вещатель.

Как отмечается, прежде чем прекращение вступит в силу, БТРК имеет две недели на предоставление ответа.

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Напомним, ранее белорусские государственные СМИ распространили видео, на котором задержанный бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич говорит, что не имеет проблемы со здоровьем.

Также он утверждает, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.