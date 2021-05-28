Беларусь потеряла членство в Европейском союзе радиовещания и телевидения
Беларусь имеет две недели, чтобы дать ответ
Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU) решил приостановить членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в Союзе. Соответствующее заявление размещено на сайте Союза.
"Сегодня на заседании Исполнительный комитет EBU согласился остановить работу белорусского БТРК. EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК, как члена EBU, поддерживать наши основные ценности - свободу выражения взглядов, независимость и подотчетность", - говорится в заявлении.
Также в союзе отметили, что со времени президентских выборов в Беларуси прошлым летом проводили кампанию за защиту независимой журналистики и свободу выражения мнений в стране. EBU публично поддержала журналистов БТРК, протестовавших против вмешательства властей.
"Последние недели нас особенно насторожила трансляция интервью, очевидно полученных под принуждением. Мы также отслеживали другие трансляции БТРК по этому вопросу, которые вызывали другие серьезные и совершенно исключительные беспокойства. В свете этих исключительных событий Исполнительный комитет не имеет никакой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU", - заявил европейский вещатель.
Как отмечается, прежде чем прекращение вступит в силу, БТРК имеет две недели на предоставление ответа.
Напомним, ранее белорусские государственные СМИ распространили видео, на котором задержанный бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич говорит, что не имеет проблемы со здоровьем.
Также он утверждает, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.