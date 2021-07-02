Беларусь полностью перекроет границу с Украиной, - распоряжение Лукашенко

Александр Лукашенко ТАСС

Такое решение Лукашенко обосновал тем, что из Украины в Беларусь якобы поступает огромное количество оружия

Александр Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом он сказал сегодня, 2 июля, на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны, передает БЕЛТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сообщил Александр Лукашенко.

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Ранее сообщалось, что с 1 июня в Гомельской и Гродненской областях Беларуси вводят местный сбор за пересечение государственной границы с Украиной транспортными средствами. Сбор направлен на борьбу с коронавірусною інфекцією COVID-19, а его размер не будет зависеть от количества пассажиров.

Кроме того, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

А с 29 мая Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.