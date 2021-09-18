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Беларусь планирует закупить 100 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

Сейчас в стране доступны вакцины российского и белорусского происхождения "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm

Министерство здравоохранения Беларуси намерено закупить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer. Однако перед закупкой Минздрав хочет убедиться, чтобы в стране было 50 тысяч желающих сделать прививку этой вакциной. Об этом информирует пресс-служба Республиканского Союза туристических организаций Беларуси.

"Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих сделать прививку данной вакциной", - говорится в сообщении.

Как известно, сейчас в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm.

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Напомним, ранее Управление по продовольствию и медицинским средствам (FDA) в США поддержало бустерную вакцинацию препаратом компании Pfizer лицам старше 65 лет, а также тем, кто находится в группе высокого риска. Выводы экспертов могут повлиять на план администрации президента США по усилению кампании вакцинации. 

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