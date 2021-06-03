Беларусь объявила о санкциях в ответ на меры США

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В частности, страна сокращает дипломатический и административно-технический персонал дипмиссии США

Беларусь сокращает дипломатический и административно-технический персонал американской дипломатической миссии. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает пресс-служба ведомства.

Глаз напомнил, что 3 июня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса.

"Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказывать давление на суверенное государство", - сказал он.

Поэтому, по его словам, в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было сообщено о мерах в ответ.

"В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе", - заявил Глаз.

Он также сообщил, что Минск отзывает решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

Ранее сообщалось, что с 3 июня Соединенные Штаты вводят санкции против девяти предприятий Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.