Беларусь не будет принимать самолеты из Украины, - Лукашенко
Соответствующее решение связано с запретом пролета белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Соответствующее решение связано с запретом пролета белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает издание "Белта".
Согласно сообщению, руководитель Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.
"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", - отметил Лукашенко.
Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.
А с 29 мая Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.