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Беларусь не будет принимать самолеты из Украины, - Лукашенко

Александр Лукашенко ТАСС

Соответствующее решение связано с запретом пролета белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Соответствующее решение связано с запретом пролета белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает издание "Белта".

Согласно сообщению, руководитель Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", - отметил Лукашенко.

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Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

А с 29 мая Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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