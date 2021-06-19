Беларусь не будет принимать самолеты из Украины, - Лукашенко

Соответствующее решение связано с запретом пролета белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Соответствующее решение связано с запретом пролета белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает издание "Белта" .

Согласно сообщению, руководитель Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", - отметил Лукашенко.

Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

А с 29 мая Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.