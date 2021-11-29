Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы
У войск запланирован комплекс мер на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси
Беларусь планирует с Россией провести военные учения по прикрытию южных границ страны. Таким образом, учения будут проводить у границы Украины. Об этом сообщает пресслужбу Министерства обороны Беларуси.
"Мы планируем проведение обучения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Он также добавил, что в 2022 году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения такие как "Запад" или "Щит Союза".
Однако, по его словам, у войск запланирован комплекс мер на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.
Ранее сообщалось, что Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для проведения учений.