Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы

Министерство обороны РФ

У войск запланирован комплекс мер на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси

Беларусь планирует с Россией провести военные учения по прикрытию южных границ страны. Таким образом, учения будут проводить у границы Украины. Об этом сообщает пресслужбу Министерства обороны Беларуси.

"Мы планируем проведение обучения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Он также добавил, что в 2022 году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения такие как "Запад" или "Щит Союза".

Однако, по его словам, у войск запланирован комплекс мер на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.

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Ранее сообщалось, что Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для проведения учений.