Байден закрыл проект строительства стены с Мексикой

Джо Байден REUTERS

Введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект по строительству стены между США и Мексикой. Также американский лидер отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает прессслужба Белого дома.

Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактически режим ЧС означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.

"Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - заявил Байден.

Байден подчеркнул, что его администрация не допустит "траты средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе".

При этом президент попросил палату представителей США пересмотреть все ресурсы, направленных на строительство стены с Мексикой.

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Ранее сообщалось, что власти египетского города Шарм-эль-Шейх обнесла город бетонной стеной с колючей проволокой длиной 36 км для усиления безопасности туристов.