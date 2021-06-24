Байден выдвинул специалиста по Украине на постпреда при ОБСЕ

Бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, советник по внешней политике у вице-президента Джо Байдена Майкл Карпентер

Кандидатуру Майкла Карпентера еще должен поддержать Сенат Конгресса США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера на пост постоянного представителя США при ОБСЕ . Как известно, Карпентер является специалистом по России, Украине и Евразии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома .

Отмечается, что кандидатуру еще должен поддержать Сенат Конгресса США.

Справка:

Майкл Карпентер возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании.

Ранее он работал заместителем главы Минобороны по России, Украине и Евразии, а также спецсоветником по Европе и Евразии при вице-президенте.

Он также занимал должности директора по России в Совете национальной безопасности и замдиректора Офиса по делам России в Госдепартаменте.

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Напомним, ранее Джо Байден решил назначить эксперта по вопросам России Селесту Валландер помощником министра обороны по вопросам международной безопасности.