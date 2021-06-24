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Байден выдвинул специалиста по Украине на постпреда при ОБСЕ

Бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, советник по внешней политике у вице-президента Джо Байдена Майкл Карпентер Кадр из видео VOA News/YouTube

Кандидатуру Майкла Карпентера еще должен поддержать Сенат Конгресса США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера на пост постоянного представителя США при ОБСЕ. Как известно, Карпентер является специалистом по России, Украине и Евразии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что кандидатуру еще должен поддержать Сенат Конгресса США.

Справка:

Майкл Карпентер возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании.

Ранее он работал заместителем главы Минобороны по России, Украине и Евразии, а также спецсоветником по Европе и Евразии при вице-президенте.

Он также занимал должности директора по России в Совете национальной безопасности и замдиректора Офиса по делам России в Госдепартаменте.

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Напомним, ранее Джо Байден решил назначить эксперта по вопросам России Селесту Валландер помощником министра обороны по вопросам международной безопасности.

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