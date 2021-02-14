Байден выдвинул Нуланд на пост заместителя секретаря Госдепа

Виктория Нуланд Reuters

Перед голосованием в Сенате кандидатуру Нуланд должен одобрить комитет

Президент США Джо Байден предложил Сенату кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря по политическим делам. Об этом сообщила прессслужба Белого дома.

Отмечается, что профильный комитет Сената должен назначить дату слушаний, во время которых Нуланд будет отвечать на вопросы законодателей. Если комитет одобрит ее кандидатуру, через некоторое время в Сенате состоится голосование по утверждению Нуланд на пост заместителя госсекретаря.

Как известно, Виктория Нуланд имеет 32 года дипломатического опыта и работала в администрации президента США Барака Обамы на посту помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

После завершения каденций Обамы женщина отошла к академическим кругам и аналитическим центрам. Также Нуланд стала критиком внешней политики 45-го президента США Дональда Трампа, в частности его замирения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того кандидат на пост заместителя секретаря Госдепа находится в "черном списке" РФ, который предусматривает запрет на въезд из-за персональных санкций США против России.

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Напомним, недавно Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на должность государственного секретаря. Американский Госдеп возглавил давний соратник главы страны Энтони Блинкен.