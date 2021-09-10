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Байден распорядился приспустить флаги США в годовщину теракта 11 сентября

Теракт 11 сентября

 из открытых источников

Американский президент также призвал граждан принять участие в памятных мероприятиях и почтить погибших 11 сентября минутой молчания

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился, чтобы американские ведомства приспустили государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Он также призвал граждан почтить погибших минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я призываю все министерства и Государственные учреждения США приспустить флаги США в память о погибших 11 сентября 2001 года.

Я призываю губернаторов США и их территорий, а также заинтересованные организации и граждан присоединиться к этому ритуалу", - заявил Байден.

Отмечается, что при этом американский президент призвал граждан принять участие в памятных мероприятиях и почтить память погибших 11 сентября минутой молчания, которая начнется в 8:46 по местному времени.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием Федерального бюро расследований событий 11 сентября 2001 года.

 
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