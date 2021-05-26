Байден приказал разведке удвоить усилия в расследовании происхождения COVID-19

Джо Байден Фото из открытых источников

Он хочет получить новый отчет через три месяца

Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет, чтобы американская разведка удвоила усилия, расследуя происхождение коронавируса COVID-19, а также предоставила отчет в течение 90 дней. Соответствующее заявление обнародовано Белым домом.

"Сейчас я попросил разведывательное сообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к окончательному выводу, и сообщить мне через 90 дней", - заявил президент США.

Кроме этого, американский лидер попросил уточнить в отчете, какие дополнительные направления исследований могут потребоваться для расследования. Также Байден хочет привлечь к работе национальные лаборатории и другие правительственные агентства.

Еще одним условием является то, что разведка будет постоянно информировать о своей деятельности Конгресс США.

Как отметил Байден, отчет разведки, получен в начале мая 2021 года, не дает четкого ответа о происхождении коронавируса, хотя говорит о двух наиболее вероятных сценариях: передача через контакт между зараженным животным и человеком или утечка вируса вследствие аварии в лаборатории.

"США также будут продолжать сотрудничать с единомышленниками со всего мира, чтобы надавить на Китай для участия в полном, прозрачном, основанном на фактах международном расследовании и обеспечить доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам", - подытожил Байден.

Напомним, ранее в своем отчете разведка США заявила, что трое ученых из Китайского института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года заболели и обратились за помощью в больницу с симптомами, похожими на COVID-19.