Байден приказал раздать американцам 25 миллионов масок

Джо Байден Фото из открытых источников

Также будут развернуты 60 тысяч пунктов раздачи пищи для наиболее уязвимых слоев населения

Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал распоряжение распределить 25 миллионов защитных масок и создать десятки тысяч пунктов питания по всей территории США для преодоления последствий пандемии, которая уже привела в стране к полумиллиону жертв. Официальное сообщение размещено на сайте Белого дома.

"В контексте Национальной стратегии борьбы с COVID-19 президент Байден объявил о новых шагах, чтобы сделать защитные маски более доступными для общин, которые пострадали от пандемии", - отмечается в сообщении.

В частности, более 25 миллионов масок доставят в более 1,3 тысячи общественных центров здравоохранения по всей стране. Кроме того, учитывая экономические последствия пандемии будут развернуты 60 тысяч пунктов раздачи еды для наиболее уязвимых слоев населения.

Планируется, что эти шаги будут реализованы в течение следующих недель Министерством здравоохранения во взаимодействии с Министерством обороны США.

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