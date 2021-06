Байден подписал указ о введении санкций против 59 китайских компаний

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Среди компаний, которые попали в черный список, оказалась и Huawei Technologies Co. Ltd

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении санкций против 59 компаний Китая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников", — говорится в сообщении.

Запрет вступит в силу 2 августа 2021 года.

В черный список попали: одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd. строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Как отмечается, американцы не смогут участвовать в продаже или покупки на бирже ценных бумаг этих организаций.

"Этот исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, а также расширяет возможность правительству США реагировать на угрозы китайских компаний в области технологий слежки, которые способствуют наблюдением, как в Китае, так и за его пределами, за этническими меньшинствами или любым другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушением прав человека", — подчеркнули в Белом доме.

Новости по теме: США расширили санкции против Huawei: Сделка с Qualcomm под угрозой

Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Huawei имеет доступ к данным, передаваемым через оборудование, которое она устанавливает по всему миру.

А позже Министерство юстиции США заявило, что китайская компания Huawei способствовала Ирану в слежке за протестующими во время массовых демонстраций в Тегеране в 2019 году.