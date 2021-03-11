Байден подписал пакет мер "по спасению экономики США" на 1,9 трлн долларов

Джо Байден REUTERS

Церемонию подписания транслировал Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал пакет мер для стимулирования экономики страны в условиях пандемии COVID-19 размером 1,9 трлн долларов. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Белого дома.

"Сегодня днем я подписываю американский план спасения - исторический закон, который перевернет страницу этой пандемии и даст толчок нашей экономике", - заявил Байден.

Следует заметить, что этот закон стал первым крупным законодательным актом с начала президентства Байдена.

Как отмечается, антикризисный пакет предусматривает расширение пособия по безработице до 300 долларов в неделю, а также выплату 1400 долларов для налогоплательщика или же 2800 долларов для супругов, если их годовые доходы не превышают соответственно 70 тысяч долларов или 150 тысяч долларов соответственно. Также предусмотрены налоговые льготы для семей с детьми и без.

Кроме этого, 170 млрд долларов помощи будет предоставлено системе образования, 25 млрд долларов ресторанам и барам. На COVID-тестирование планируют потратить 46 млрд долларов, а на ускорение вакцинации - примерно 14 млрд долларов.

Также пакет предусматривает 30 млрд долларов помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жильё и коммунальные услуги.

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Напомним, накануне этот пакет мер поддержала Палата представителей Конгресса США.