Байден планирует баллотироваться на следующий президентский срок, - WP

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На время выборов ему будет 82 года

Президент США Джо Байден планирует принять участие в следующих президентских выборах. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на комментарий главы США во время встречи с донорами Демократической партии.

Цель этого заявления-ослабить беспокойство среди демократов по поводу состояния здоровья Байдена и его возможности баллотироваться в 2024 году, а также из-за низких рейтингов.

"Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так", — сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.

В то же время бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл отметил, что Байден не будет баллотироваться на следующий срок, если будет испытывать недостаток физических или эмоциональных сил для этой работы.

Советники американского президента отмечают, что состояние здоровья Байдена не помешает ему принять участие в следующих выборах.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден передавал свои полномочия вицепрезидентке Камале Гаррис во время проведения медосмотра. Он проходил процедуру колоноскопии.