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Байден отменил указ Трампа об ограничении иммиграции в США

Джо Байден Фото из открытых источников

Свое решение Трамп объяснял "заботой о собственных гражданах"

Накануне президент Джо Байден отменил действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете на въезд в США некоторых категорий иммигрантов. Об этом сообщает DW

Согласно сообщению, именно такое ограничение помешало попасть в Соединенные Штаты во время пандемии лицам, что получили "зеленую карту" (Green Сard). 

Также такой шаг сделал невозможным объединение людей со своими родственниками, которые являются гражданами Соединенных Штатов Америки или живут в этой стране на законных основаниях.

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"Приостановление въезда иммигрантов (...) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Наоборот, это наносит ущерб США", - указано в документе.

Как отметил Байден, решение Трампа вредит отраслям промышленности США, которые нанимают на работу людей со всего мира.

Также нынешний президент подчеркнул, решение предшественника привело к задержкам и в некоторых случаях не дало претендентам в 2020 финансовом году "осуществить свои мечты" и получить иммиграционные визы.

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Напомним, в конце апреля 2020 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в США

 

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