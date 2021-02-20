Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

Джо Байден Фото из открытых источников

На помощь штату выделят средства из федерального бюджета

Президент США Джо Байден в связи с аномальной погодой объявил Техас зоной стихийного бедствия. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что из федерального бюджета направят средства для предоставления временного или ремонта жилья для пострадавших, а также на предоставление дешевых займов тем, кто не имеет страховки. Кроме того, деньги пойдут и на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса.

Известно, что в Техасе произошла сильнейшая за последние 30 лет снежная буря. Большинство потребителей электроэнергии в штате уже удалось подключить к поставкам, однако во многих домах прорвало трубы, в результате чего более 260 тысяч человек оказались без питьевой воды. При этом без света до сих пор остаются около 150 тысяч жителей.

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Ранее сообщалось, что в результате сильных морозов, которые уже несколько дней бушуют в США, американцы погибли 34. Тогда в городе Кайл объявили, что вода должна использоваться только для поддержания жизни.