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Байден объявил режим ЧС во Флориде из-за обрушения здания

Президент США Джо Байден EPA

Также президент распорядился оказать местным властям федеральную помощь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида после обрушения 12-этажного здания. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, американский лидер подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома. Также президент распорядился оказать местным властям федеральную помощь.

Известно, что около 35 человек достали из-под завалов, а судьба 99 человек остается неизвестной.

Точное количество арендаторов неизвестно, полиция пытается собрать всю необходимую информацию.

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Напомним, в пригороде американского Майами в городке Серфсайд произошел обвал части 12-этажного жилого дома Champlain Towers. Службы спасения сообщили об одном погибшем.

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