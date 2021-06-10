Байден начал первую зарубежную поездку с предупреждения для России

Джо Байден Фото из открытых источников

Президент США подчеркнул, что РФ столкнется с "серьезными и значимыми" последствиями, если будет заниматься вредной деятельностью

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку по предупреждению Российской Федерации, что она столкнется с "серьезными и значимыми" последствиями, если будет заниматься вредной деятельностью. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений ... но я ясно дал понять: Соединенные Штаты будут отвечать решительно и конструктивно, если российское правительство будет заниматься вредной деятельностью", - сказал американской лидер во время визита в Британию.

Также он добавил, что полон решимости восстановить трансатлантические связи и переосмыслить отношения с Россией после четырех тяжелых лет правления Дональда Трампа, чьи тарифы и выход из договоров обострили отношения с союзниками.

"Это моя первая зарубежная поездка в качестве президента Соединенных Штатов. Я направляюсь на G7, затем на саммит НАТО, а затем встречусь с Путиным, чтобы сообщить ему то, что я хочу, чтобы он знал.

На каждом этапе пути мы собираемся дать понять, что Соединенные Штаты вернулись, и демократии мира объединяются, чтобы решать самые сложные проблемы и проблемы, которые имеют наибольшее значение для нашего будущего", - подчеркнул Байден.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве. Байден анонсировал, что одной из тем для обсуждения будет Украина.

Впоследствии стало известно, что встреча лидеров США и России пройдет на вилле Ла Гранж XVIII века с видом на Женевское озеро.