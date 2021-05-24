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Байден и Путин вероятнее всего встретятся в Женеве, - СМИ

Владимир Путин и Джо Байден

 Фото из открытых источников

Встреча может состояться в течение следующих двух недель

Вероятнее всего, встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина проведут в Женеве, Швейцария. Об этом заявил корреспондент NBC News Джефф Беннет

По его словам, четыре источника в Белом доме утверждают, что наиболее вероятным местом встречи президентов является швейцарский город Женева. 

В то же время в швейцарских СМИ распространяют информацию, что точные время и место встречи политиков пока не известны, но она может состояться в Женеве в течение ближайших двух недель.

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Напомним, 13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во второй раз провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого, американский лидер предложил своему коллеге в ближайшие месяцы встреча на высшем уровне в третьей стране "для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков поделился, что теоретически двое лидеров могут встретиться в европейской стране, однако точное место пока сложно назвать. О готовности организовать переговоры заявили уже в ФинляндииЧехии и Швейцарии.

Впоследствии помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков намекнул, что встреча Владимира Путина с главой США Джо Байденом может состояться в июне этого года.

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